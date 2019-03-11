東方日報B1：香港走資掀序幕　息口仍難加

套息交易活躍導致近期港元匯價多次觸及7.85水平官方底線，促使香港金融管理局入市買港元、沽美元撐聯繫匯率。綜合業界意見認為，相信是次走資情況不及2018年嚴重，暫看不到港息因此而有上調風險，同時對港股後市不用太悲觀，惟在環球經濟放緩等連串負面因素下，建議投資者暫時持有現金。



香港新一輪走資潮揭開序幕！金融管理局於香港時間上周六早上承接15.07億元的港元沽盤，繼去年8月底後首度出手。財資界認為，金管局「接錢」行動將延續至4月，料香港銀行體系結餘將縮至350億元。雖然估計一個月期港元拆息本周將飆至1.75厘，市場認為未必對港息構成很大上調壓力。



金管局於去年4月、5月及8月份，展開三輪「接錢」行動，共抽資1,034.8億元。相對過往規模，金管局近日的承接金額未算龐大，本周二銀行體系結餘見748.02億元。



資金流走的速度及港息走向頓成關注重點。星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示指，上周五港元隔夜拆息定價報0.59厘，即使金管局「接錢」舉措短期內或會推高該期限拆息0.5厘，惟港美息差仍闊見約1.3厘，相信較短期的套息活動仍會持續一段時間，直至水位收窄至約0.7厘時，交易員才會「停手」。



他稱，若香港銀行體系結餘收縮400億元，僅令港元拆息追貼美息，減少套息活動，一個月期拆息要高企兩厘以上，香港最優惠利率(P)才有上調空間。



事實上，港元匯價近日趨弱，並屢次觸及7.85的「弱方兌換保證」水平。上海商業銀行研究部主管林俊泓指，相信本月底前，金管局會頻頻出手承接港元沽盤，預期季結過後港元拆息會再尋底，為市場提供套利誘因，屆時金管局的接錢動作勢會重現。



他表示，不見得香港銀行結餘減少會對港息攀升施加很大壓力，以往銀行體系結餘降至約百億港元時，港美息差收窄亦需約半年，坦言目前最優惠利率水平難以動搖。



東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤則表示，3月底的季結效應會推升港元拆息，惟相信不會大幅扯高。



另方面，大和資本市場亞洲(除日本外)股票研究部首席經濟師賴志文認為，港匯近期偏弱只是港美息差擴闊令外資慢慢流走，暫時還好。若中國對美國貿易盈餘消失，內地會失去流入境內的美元所提供的基礎貨幣供應，對香港影響在於內地資金減少來港。

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