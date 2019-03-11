【名家筆陣】吳小平：AH股價差極端　如何解救？

今年以來，A股、港股及美股齊頭並進。滬綜指已經從低點上漲超過20%，且交易量已經超過萬億元人民幣，技術上，中國A股已經毫無疑問進入牛市。



筆者曾在2015年創業做過場外配資業務，當時市場逐步轉熱，最終股指翻倍。不過，2019年的牛市顯然潛力更大，因為第一個20%指數上漲中，A股沒有顯著涉及場外槓桿配資，基本使用場內融資融券。這樣意味隨着牛市深入，本輪A股有望獲得更大的空間。



上周五，A股受到今年牛市以來的第一個重大考驗，30家牛市最熱的券商股跌停。這輪牛市，解決了數千萬投資者去年嚴重虧損問題，雖然如此，依舊沒有能夠解決兩地股市無法真正互聯互通的現實。



譬如上周五中信建投証券H股(06066)收報6.96元，而中信建投A股(601066.SH)在跌停後，股價依然高達28.04元人民幣。這種極端荒謬的價格差異，依然在A股這個號稱「全球最電子化的現代金融市場」存在。



也就是說，兩地政府為了打通海外資金進入A股而構建的各種北上通道，依然沒有拉平兩地市場的本質性職業素養差異：港股，更多為基金、機構、政府所持有，而A股的交易力量，大部分由散戶決定。



散戶主導的市場，毫無疑問將比較容易引發單邊走勢，因為訊息缺乏下的羊群效應。而內地的所謂公募、私募基金也具有高度的散戶交易特性，因此整體上，A股缺乏估值穩定器。



業界曾經有人倡議，為了保護市場，也同時保護散戶，政府完全可以用強制行政規定，要求散戶退出市場，譬如設置一個極高的帳戶市值門檻，或者要求散戶必須通過公募基金才能入市，但是，那顯然將走入另一個極端：打麻將的散戶，不可能通過委託他人來打以獲得輸贏快感，因此，這樣的行政市場將徹底失去流動性，成為死市。



在不傷害流動性以確保IPO發行順利的前提下，內地監管當局正在逐步改革當前的發行、交易機制。尤其是科創板，突破性的導入虧損公司、AB股公司以及紅籌架構、VIE架構公司，希望讓市場逐步接受更大的波動性，以逐步壓縮散戶，發展基金。譬如，科創板將更大規模的通過網下配售來遞交籌碼給公募基金，活躍散戶將面臨更加不利的交易困境。



如上文提及，我們不能把所有波動責任推給散戶，內地機構資金也有散戶特性，且本身這種波動也是內地證券交易文化及市場活力的重要組成部分。但是，放任這種快速交易和博傻交易，無異是用散戶之肉身，供奉量化交易「剝削」之金身，太不公平。



我建議，內地必須盡快放開場內個股期權交易服務，讓好淡力量平衡，不能再繼續放任散戶博傻。我並不會提出兩地股票可以徹底打通之建議，因為那樣將傷害A股現有管控之利益根本格局，在可預見的範圍內，提也無用，難以實現。



吳小平

曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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