黃國英：堅持己見　炒股不炒市

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，上星期的跌市，至少意味着最近兩個月一段所謂正常化的升浪，終於告一段落。去年底驚死沽唔切，今年初就怕唔夠貨，當中的情緒反差相當大。



兩段都去得比較極端，如果沒有去年底低成交跌市的背景，就不會有今年初的強勁升幅。現在開始，市場情緒應該比較平穩。



不必太恐懼，中國貿易數據差，是因為去年底個個趕出貨，在關稅生效前去到盡。至於美國二月就業數據差，就很可能是之前的月份太過亮麗，1月份原本已經勁，還要向上修訂，透支了未來。之後的發展才有真正啟示，暫時經濟表現頂多只算模糊不清而已。



市場走勢反而相當清晰，不論中港股市及美股，都要全力擁抱炒股不炒市。那些弱勢有波幅無升幅的傳統舊經濟板塊，包括銀行及資源等等，在欠缺補貨買盤之後，回得頗快，相信不容易再試近期高位。



反而在近兩個交易日市況跌得最勁的時候，軟件股在幾個股市中都守得好，他日應該是率先再破頂的第一梯隊。



炒股不炒市的觀念，依然不為大部分人所接受，繼續只是以市場指數作為指標。在牛熊並存的環境中，自己的策略很簡單，精選一批股份長坐，可是外人卻很容易被指數跌穿某條平均線就嚇親，根本是毫不相干，最好不要糾纏。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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