劉嘉晉：內地移動廣告潛力巨

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，移動廣告為一種透過手機或其他移動裝置進行的互聯網廣告形式，智能手機自2013年起於中國普及，且3G及4G覆蓋範圍擴大，促使互聯網用戶由個人電腦轉用移動裝置，更造就中國移動廣告行業興起。



按收益計，中國移動廣告市場規模由2013年的134億元(人民幣‧下同)，快速增長至2017年的2,550億元，複合年增長率109%。預期移動廣告將繼續推動互聯網廣告市場增長，並將於可見示求成為中國重要的互聯網廣告形式。



同時，中國互動廣告市場規模亦急速增長，自2016年的1億元增至2017年11億元，增長超過十倍。互動廣告市場仍處於初期發展階段，2017年市場規模僅佔中國移動廣告市場0.4%。基於該新廣告形式日漸受廣告主歡迎，互動廣告未來增長潛力強勁，預期中國互動廣告市場規模，至2022年達到114億元，複合年增長率為60.5%，佔中國整個移動廣告市場1.2%，成為增長最快的廣告形式之一。



筆者相信，本周四上市的豆盟科技(01917)處身於這行業的爆發期，將直接受惠。截至2018年9月底止，公司的專有廣告平台吸引約2.78億每月活躍用戶，其客源(即廣告主)包括終端客戶與代理商的平衡組合。



根據報告，終端客戶包括前100個應用程式中的33%及前50個應用程式中的36%。終端客戶包括擁有逾5億每月活躍用戶的知名應用程式，而終端客戶主要於電商、金融、遊戲、旅遊及在線視頻等行業經營業務。



豆盟集資淨額約4,950萬元，將用於增強方案廣告系統運算法則、擴展廣告主及媒體發布者基礎，並尋求戰略合作收購、改善專有廣告平台功能等。未來市場發展潛力巨大，加上公司增長穩健，可在上市價附近吸納作中長線投資。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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