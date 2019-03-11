大健：上司問你借錢　甩身有計

很多人都怕遇到有人向自己借錢，亦有很多人表示，如果是熟人問自己借錢就更感到兩難。如果有一天，直屬上司向你借錢，你會如何處理？



先旨聲明，以上疑問和以下討論純粹是學術研究，我並沒有親身經歷。回到正題，當老闆問自己借錢，應該借還是不借？借的話，當然不太捨得這筆錢，借出去也預期難以收回，而且又怕消息一旦傳開，惹上利益衝突嫌疑，隨時影響仕途。然而，不借又怕得罪這位直屬上司，他始終對自己操生殺大權。難道應該先去找人事部或大老闆備案嗎？



除了借與不借這兩個選擇外，可否耍點小聰明脫身呢？一於向老闆說幫到手一定幫，可惜自己是月光族，或者全副身家放在層樓上，又或者錢銀命脈被妻子掌握。可是，當上司稱借出多少無妨，下星期出糧時借半份糧已感激不盡，這又怎麼辦呢？事實上，由於他是直屬上司，公司何時出糧、出多少糧給員工，都瞞不過他。



借或者是唯一選擇，惟有想法子減少支出和提高回報。結論是必須二話不說便出錢出力，以維持良好關係，但第二句就必須呻窮，為求借少一蚊得一蚊。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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