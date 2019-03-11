羅尚沛：A股出沽空報告　激起千重浪

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，這一刻A股正面臨「瘋牛」、「真牛」、「水牛」之爭，搞動着每個股民的心。同一刻，有內地大行在這個市況發表了極為罕見的「賣出」研究報告，擔心愈玩愈爛，變成嘩眾取寵的鬧劇，立即把A股殺個片甲不留。



這份報告是3月7日中信證券為中國人保(601319.SH)寫的《財險龍頭，但A股顯著高估》，內容寫道：「預計未來一年潛在下跌空間超過53.9%。」在A股市場的分析師叫人「賣出」已經少見，在火熱的兩會行情期間發表，各種揣測和陰謀論很容易就被上綱上線，甚至有市場人士估計這份研報很可能是出於監管層的授意，目的是為了讓行情降溫云云。



研究部發報「不看好」的評論，對全世界股民而言並不新奇。然而，自從2003年新財富分析師評選體系成立以來，把股評系統扭曲化，加上A股沒有沽空機制，睇淡A股上市公司，一直以來都是內地分析師的禁地。



溫故知新，十年來A股僅有幾份「賣出」報告，較有分量的包括：



一、2007年中信證券看淡為有「深市第一股」之稱的深發展(現為平安銀行)(000001.SZ)，背景是公司一六年中期業績爆增319%。報告名稱為《值得警惕的非正常高增長》，把目標價大幅腰斬60%。署名分析師是當年新財富排名第一分析師，市場自然不可小覷。可是，這份被評為「過分情緒化」的報告發表後，股價之後翻了超過一倍。



二、2014年光大證券見國家食品藥品監管總局公布的《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則》，伊利股份(600887.SH)有四家工廠落榜。光大證券落井下石的一篇伊利股份看淡報告，把伊利市值三天蒸發近54億元人民幣。



因為伊利是基金重倉股，報告一出引發基金界的不滿，媒體也發現報告所言的伊利有四家工廠落榜「生產許可審查一事其實是擺了烏龍，認為分析師是故意在配合機構做空伊利。總之動機成謎，睇淡的研究報告成為股市最黑的黑天鵝。



其實，唱好唱淡公道自在人心，如果公司管治好，又何懼沽空報告。A股多年只可唱好不准唱淡，又不見指數天下無敵，反而出現大量匪夷所思的怪現象。2012年A股酒鬼酒(000799.SZ)被塑化劑風波差點被滅頂，令人驚訝的是，當時內地分析師基本上是全面看好。



研究是為行業帶來新思考，不是嘩眾取寵，也不是為權貴服務，牛市是要經營才會出現，並不能唱出來的。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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