陳政深：大市回吐　伺機吸內銀股

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周回吐顯著，單單上周四及周五，兩個交易日間便下跌了逾800點，令全周跌幅達2%。然而，從整個趨勢來看，恒指有所回吐亦屬正常，以1月份低位24,897點計，恒指已累升逾4,000點。



技術上，指數在250天線即28,200點位置理應有一定支持，如果指數未有出現連續兩個交易日收低於此一水平，則反映大市仍屬強勢；即使250天線未能守住，27,500點即高位回吐38.2%，亦應可一守。因此，投資者宜密切觀望上述兩個關鍵位置，從而審視後市之強弱。



理論上，3月是比較大機會出現回吐的月份，由於目前主要中線技術指標，都未有顯示趨向轉壞，對投資者而言，回吐反而是一個收集的良機。



筆者在早前文章曾提及，投資者應分配最少兩至三成的資金進防守性股份，以及小注於新股市場，此策略方向目前仍應維持，而前者的比率更應略為提高至三至四成。



不過，個別公用股的估值已升至不算便宜的位置，如港鐵公司(00066)上周公布業績後股價做好，但其預測市盈率已逾20倍，相較公用股還是地產股均屬偏貴。因此投資者不妨同時分注內銀股，伺機吸納規模較大者。



工商銀行(01398)在6.12元遇上阻力，惟與大市類同，其股價自5.4元位置起步，已累計不小升幅。內銀將於本月下旬公布業績，市場對內銀的審視角度，早已非其盈利增長動力，而是聚焦資產質素，預料其呆壞帳不會大幅提升，此因素可望作為其股價催化劑；中線而言，內地的寬鬆貨幣環境，對內銀股亦屬有利因素，投資者可考慮在現水平吸納，中線目標7元，跌穿5.2元止蝕。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

