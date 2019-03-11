時富：創科宜分注買入持長線

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，創科實業(00669)上周公布去年度業績，純利按年升17.4%，不用靠併購都能交到如此成績，表現算是不錯。然而，創科股價自去年10月開始已累積逾四成升幅，現時應否再追入？



創科2018年營業額為70.21億美元，按年增加15.8%，當中85.6%來自工具業務，14.4%來自地板護理及器具業務，兩個分部都錄得銷售增長，而地板護理及器具業務亦明顯看到改善。毛利率再次錄得升幅，由36.7%升至37.2%，主要受惠於新產品推出、產品組合調整及生產力提升。



另一亮眼之處是，其Milwaukee品牌之歐洲銷量錄得33.8%增長，反映集團成功搶佔市場份額，終端用戶正轉用無線產品，故創科一直沿用之無線及創新策略再度成功。



管理層一再強調，創科業績並非完全取決於房屋銷售，但我們認為創科之產品始終與裝修、維修、家居地板護理有關，或多或少都有一定影響。美國近期公布之建築開支及新屋動工都不及預期，加上家得寶早前發布的第4季盈利及今年展望皆遜預期，反映經濟開始放緩並非只是揣測，投資者在部署之前應考慮相關風險。



集團之創新能力確是其優勝之處，其每年都能成功推出新產品令人眼前一亮。今年推出的Milwaukee戶外工程用品令創科將來可挑戰全球工程用具市場。鑑於公司在地板護理及器具業務又真的能交出成績，證明管理層之行動力及執行力強，創科仍為長線投資之首選。但股價方面，現價51.5元是否仍有很大值博空間，實屬見仁見智，我們建議投資者分注買入，善用平均成本法作長線投資。

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