周樂樂：經濟數據差　無礙股市牛氣

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，受外圍市場下跌與經濟數據差於預期等消息影響，A股呈現了大幅波動且分化的行情。一周累計，上證50指數跌4.75%、滬深300指數挫2.46%、滬綜指跌0.81%、深成指漲2.14%、創業板綜指漲5.23%。



28個申萬一級行業中，15漲、13跌。其中最強五大行業指數是計算機、農林牧漁、通訊、電子、綜合；最弱五大行業是銀行、食品飲料、休閒服務、非銀金融、採掘。



從數據來看，科技等成長型行業跑贏傳統行業，主要是市場預期未來中國創新與扶持方向在成長行業，同時經濟數據偏淡，資金對金融寬鬆看法出現分歧。



市場消息方面，最近對A股影響最大因素是政策預期。面對中美貿易戰、內地經濟下滑、企業與居民債務等因素，中國再一次打算依靠政策調整來扭轉被動的局面，其推出的政策提振市場信心。政策包括產業政策、金融政策、民企的政策等。



中國行業發展方向是不再依靠地產，而是依靠高端裝備、新能源汽車、信息技術新能源汽車、生物醫療技術等製造業與服務業。然而，中美貿易戰，金融去槓桿與取消政府補貼的預期升溫，令市場對新興產業將因失去補貼與缺乏融資渠道而困難重重，而不得不依靠刺激地產穩經濟。



最近中國推出限制地產融資渠道、限制預收款、房產稅政策試點等，明顯要告別依賴地產時代。在政治局第13次集體學習會議上，指出金融活經濟活，金融穩經濟穩；經濟與金融之間共生共榮，強調金融的重要性，推行金融供給側結構性改革。



在重大會議前後，中國股市成交急增下大幅攀升，同時，加快推出與國際接軌的科創板，為新興產業提供融資渠道。可以預計，未來A股的投資與融資活動將更加活躍。



另外，中國2月份經濟數據好壞，未必是重要利淡消息。中國2月份CPI與PPI都處於低位，進出口數據差於預期，為央行維持寬鬆政策提供政策依據。二月份新增貸款與社會融資數據差於預期，主要是市場對比一月份的數據後，提高了預期值，且2月份有農曆新年因素。1至2月的新增貸款與社會融資數據是高於去年同期，說明貨幣政策寬鬆拐點已經出現，利於中國金融資產的估值上升。



綜合來說，中國股市未來走勢最重要因素是政策預期，而不是經濟數據，這是一波經濟衰退下的貨幣寬鬆與新興產業政策扶持所帶來的利好預期。相信已被激活的A股市場，將吸引更多投資者入場，重點關注中國新興產業的優質成長股。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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