鑫濤：標指或完成調整再上

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，標指期貨自去年12月的2,316點開始見底回升，經過連升十周的單邊升市後，到上周初終於見頂回落，結束長達十周的升市。



不過，上周所造的2,819點，其實是在上周初裂口高開並且升越去年11月的2,818點及12月的2,814點高位阻力所觸發的止蝕盤所造成，故上周初亞洲市，標指期貨已經甚有最後一升味道。結果到美國開市後，標期在乏力挑戰上述高位及欠缺新買盤承接下，觸發大量獲利回吐盤，並把美股大幅推低。



縱使隨後已補回上周初開市時所造的巨大裂口，亦未能為標期帶來明顯支持力。結果上周標指期貨成功由淡友主導整體走勢，到周五更藉美國公布差劣的非農就業數據，進一步把指數推低至2,722點低位始回穩過來。



上周五標期的高低波幅達3.5%，以低位計，已逼近近期巨大升幅的23.6%調整目標(2,701點)，若美股仍在近期的強勁升浪中運行，以上周的波幅計算，標期大有可能結束上周才開始的調整市並重拾升勢。



在周五美股收市前，標期更已自上述低位大幅回升至亞洲市的2,749點開市價附近，最終在此水平收市，成功抹去周五所有跌幅，日線圖已呈現利好本周初走勢的長尾十字星形態，這令本周止跌回升的可能大幅提升。



若今早亞洲市時段標期能保持上周五收市前的強勁勢頭，到美股開市後更見有進一步買盤推高，至收市時標期的20天線(2,769點)亦失而復得的話，將有利本周餘下時間再度由好友主導標期，屆時短線炒家大可順勢建立好倉。



畢竟上周五聯儲局主席鮑威爾在出席論壇時指，目前並不急於調整利率，未來利率決議仍將取決於數據的放鴿言論，配合美股有狂人總統特朗普這個大好友在背後發功支持，故目前美股整體走勢，仍是對好友有利，因此持有標期淡倉的炒家，一定要對市場保持危機感，切忌過於貪婪，要有見好即收的心態。

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