【市前重點睇】美匯跌至97.3　金價穩升

●亞洲市，美匯指數跌至97.3水平，港匯再度觸及7.85，離岸人民幣(CNH)企6.733，圓匯企111.1，歐元升至1.123，英鎊回落至1.299。金價一度觸及1,300美元，最新企1,298美元。布油升至65.9美元，紐油企56.26美元。道指期貨偏軟。



●美國白宮經濟顧問庫德洛稱，中美領導人或於3、4月會面，對中美貿易協議依然「樂觀」。



-中國商務部副部長王受文表示，貿易協議實施機制必須是雙向平等。



-有消息指，中國在與美國的貿易談判中，提出分階段執行加強智慧財產權保護和防止強制技術轉讓的措施，時間跨度6年。



-人行行長易綱指出，中美確實就匯率進行了討論，在許多關鍵和重要問題上達成共識。



●道指上周五(8日)收報25,450點，跌22點或0.09%；標指收報2,743點，跌5點或0.21%；納指收報7,408點，跌13點或0.18%。 https://bit.ly/2TKOLiK



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報28,107點，跌134點或0.48%。



●美國10年期國債孳息率上周五下跌1.08個點子，報2.6285厘。



●美國2月份非農業職位增長2萬個，是逾1年來最弱，遠少過前1個月經修訂後的31.1萬個，以及市場預期的18萬個，顯示就業市場開始放慢。



●美國1月份新屋動工按月大升18.6%，至以年率計123萬間，多過前一個月經修訂後的103.7萬間，以及市場預期的119.5萬間。



●紐約4月期金上周五收報每安士1,299.3美元，升13.2美元或1%。



●紐約4月期油收報每桶56.07美元，跌59美仙或1.04%；布蘭特5月期油收報每桶65.74美元，跌56美仙或0.84%。



●英國富時100指數上周五收報7,104點，跌53點或0.74%；法國CAC指數收報5,231點，跌36點或0.7%；德國DAX指數收報11,457點，跌59點或0.52%。



●英國拒絕歐盟最新脫歐提議，稱之為「令人失望的」笑話。



-英國首相文翠珊表示，如果議會在本周的投票中拒絕她的脫歐協議，則英國可能永遠不會離開歐盟。



●中國2月新增貸款8,858億人民幣，少過預期。



●中國2月CPI按年升1.5%，增幅連續3個月低於2%；PPI按年漲0.1%。



●面對經濟下行壓力，易綱稱存款準備金率有下調空間。



●內媒報道，內地樓市現「托底式」維穩，部分城市限制降價。中國銀保監副主席王兆星表示，房地產金融是防範風險的重點領域；要加強對房地產貸款的監測，對投機性房地產貸款的嚴格控制。



●海航集團表示，將以約70億港元的價格向Blackstone控制的基金轉讓香港國際建設投資管理集團的控股權。



●報道指中國要求國內航空公司暫停運行波音737 MAX飛機。周日(17日)埃塞俄比亞航空一架波音737 Max飛機在起飛後不久墜毀，機上157人全部遇難。



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