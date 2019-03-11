【股民熱話】港股係大漲小回抑或玩完？

東方產經專欄作者錢修：港股上周初段升勢未跟A股，及至外圍股市跌勢加大，上周五(8日)A股下跌，港股亦跟隨低開370點，之後持續向下，全日最低見過28,201點，本輪調整市亦正式揭幕。



眨眼恒指已由今浪高位29,242點回落接近千點，到底今次調整純綷係大升市中的大漲小回，整固後可再上；抑或今次升浪經已完結，要及早離場觀望，相信正是此刻投資者最關心的問題。



先看看今次港股升市一個主要原因，就係A股起動。滬綜指由年初低位2,440點升至上周高位3,129點，最多累升28%，主要係炒外資增買A股，以及內地推出多項穩經濟措施。老實講，與經濟確認復甦的真牛市不同，今轉A股升勢純綷由憧憬資金流及救市措施而來，累計近三成升幅，經已去得幾盡。更何況，上周五傳來中國不會放寬A股外資持股上限，而MSCI指數將相關A股剔出指數，相信消息會利淡A股表現，上周五滬綜指收市失守3,000點大關，急挫逾4%，跌勢頗急。



難怪上周五有內地券商開始大幅調低當炒的內險股目標價，一盤冷水等缸邊友頭腦清醒啲！若然A股升勢無以為繼，並隨即展開跌浪，港股亦難獨善其身。理論上，若然今轉滬綜指3,000點關失而復得，尚可寄望短線有少幅反彈；若頭也不回確認失守3,000點關，則提防今轉「假牛市」已玩完，意味港股今次升浪亦Game Over！



此外，首季港股升市另一支持，來自憧憬3月底前中美貿易談判有成果。如今距限期僅兩周多的時間，愈近限期，愈多變數會出現，市況轉趨波動在所難免。更何況，歐洲央行最近會議又再放鴿，加碼放水兼推遲加息，加上美國經濟數據亦遜預期。歐、美經濟不穩定因素增加，即使中美真係達成貿易協議，利好因素會被抵銷。事實上，恒指經已累升最多逾4,000點，已充分透支中美貿談可能出現的利好因素，反而歐美經濟轉差的因素在發酵，這些新發展將冷卻股市氣氛，甚至會加促市況逆轉，啟動新跌浪。



走勢上，若月底季結前能守穩在俗稱「牛熊分界線」的250日線(現處28,200點水平)樓上，指數尚可在28,200至28,800點水平反覆。若確認失守250日線，唔排除會在短時間內擴大跌幅，向下最低消費可能要見50日線27,400點水平。若想開淡倉進行對沖，作為參考，恒指向下兩個較重要的支持區分別在27,400點水平及26,700點水平。



正所謂留得青山在，若然落到止蝕價就要嚴格執行紀律，謹記有本錢唔怕冇得炒冇錢搵，最怕磨爛蓆連本都輸掉。市況波動到價沽貨唔會有錯，錯只會錯在事後未及判斷新發展並作適切部署。

─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

