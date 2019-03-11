日本金融廳將發布CLO投資新規　或震散美國貸款市場

外電報道，日本準備發布規定，金融廳將對所謂的風險保留規定給予有條件的豁免，要求銀行需要經過一些關卡，才能繼續大規模購買美國企業的擔保貸款憑證(CLO)。CLO指將評級較低的貸款組合打包並將其證券化。



報道引述政府高層官員消息表示，日本金融廳預計最快本周發布CLO的投資規定。日本農林中央金庫等追求孳息率的日本銀行，向來是CLO的主要投資者。



彭博1月曾報道金融廳考慮放寬規定，其中包括需有一些行動讓投資者了解才能符合規定。根據金融廳2月給一些市場參與者發布的問答文件草案，顯示將要求CLO投資者通過多個步驟「深入分析」，以證明他們了解投資的產品沒有不妥之處。



據報，這項法規將自3月31日起生效。這本應對美國CLO市場是個好消息，但亦可能對美國貸款市場帶來震撼。



2018年美國CLO發行量創下1,304億美元的紀錄高點後，目前市場需求降溫。聯儲局前主席耶倫去年12月曾警告CLO風險。





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