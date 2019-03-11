港交所將推MSCI中國A股指數期貨

為回應國際投資者需求及開發A股風險管理工具，香港交易所(00388)公布，旗下全資附屬公司期交所今日(11日)與MSCI簽訂協議。據協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI中國A股指數，擬待獲得監管機構批准後，因應市況推出MSCI中國A股指數期貨合約。



港交所行政總裁李小加稱，A股指數期貨的推出，可讓國際投資者更放心投資內地股票，相信也將有利進一步推動內地股票市場對外開放和提升香港市場的核心競爭力。



MSCI中國A股指數涵蓋可透過滬深港通買賣交易的大型及中型A股。當MSCI於2019年11月完成整個納入A股程序後，MSCI中國A股指數預計將會包括421隻A股。



待確定新合約的推出日期後，港交所將會通知市場，並同時提供產品的合約細則。



推A股指數期貨為港交所3年戰略計劃內容一部份。



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