【空軍透視】A股ETF沽空數據露玄機

內地股市上周五(8日)由高位回落，滬綜指單日急挫4.4%，3,000點關得而復失，港股亦跟隨向下。事實上，A股今次升浪過急，出現調整似乎亦只是時間問題。數據顯示，「空軍」早已就此做定準備，吼實追蹤內地股市走勢的A股ETF出手。



南方A50(02822)上周五之沽空金額按日大增四成九至10.54億元，佔整體成交的48.2%，沽空比率已連續9個交易日高企於40%以上。至於華夏滬深三百(03188)及安碩A50(02823)當日沽空金額亦分別達10.3億元及8.3億元，沽空比率分別為44.5%及44.6%，處近期偏高水平。



無獨有偶，權益披露資料顯示，花旗集團於上周一(3月4日)亦趁市旺減持華夏滬深三百約424萬個基金單位股，每單位平均價44.95元，好倉持股量由5.91%降至4.81%，估計套現約1.9億元。



沽空持續高企，基金亦趁高減磅，難怪3隻ETF基金價格上周不但未能跟隨A股升勢，率先由高位回落，且跌勢有加劇迹象。



事實上，A股經過一輪急升，頗有高處不勝寒之感，A股ETF受到「空軍」襲擊，是否預視有大戶看淡A股走勢而率先做淡？呢個可能性未可抹殺，既然大市氣氛有勢逆轉，現階段不妨先行沽貨，企埋一邊做塘邊鶴，再謀定後動。

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