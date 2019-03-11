亞洲股市：日股靠穩　Kanamoto挫7%

美股上周五(8日)收跌；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段升45點或0.2%，報21,071點。



板塊方面，公用事業股升1.2%，地產股升0.8%，醫療保健股升0.5%。個股中，宇部興產及朝日集團齊升2%，三井化學升1.4%，日產汽車升0.8%。



建築業公司Nippon Road將全年營業利潤預測降低8.5%，至75億日圓；股價偏軟，跌0.1%。



Cosmo Energy仍跌0.4%。大和將其評級由「跑輸大市」調升至「中性」。



從事營建機械租借商Kanamoto第1季營業利潤按年下跌27%；股價挫7%。



南韓首爾綜合指數跌1點或0.08%，報2,135點。現代重工及大韓航空均跌2%，三星電子升1.2%。



澳洲悉尼普通股指數跌21點或0.3%，報6,265點。板塊方面，能源股跌1.6%，金融及地產股皆跌0.1%。個股中，新世紀資源及AVZ礦業下跌超過4%。

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