A股快報：滬綜指偏軟　電力物聯網現漲停潮

內地股市普遍靠穩，僅滬綜指低開不足1點或0.03%，報2,969點；深成指高開62點或0.6%，至9,425點；滬深300高開6點或0.1%，至3,663點；創業板指數高開18點或1.1%，報1,673點。



板塊方面，船舶製造股領跌0.4%，地產股跌0.3%，金融股跌0.1%；而生物製藥及電子信息齊升逾1%。



電力物聯網出現升停潮，海興電力、岷江水電、友訊達及遠光軟件。國家電網公司全面部署「泛在電力物聯網」建設。



內房股中，萬科低開1.4%，金地集團及泰禾集團低開3%，榮安地產低開2%。內媒報道，房地產稅法擬完善起草，待條件成熟提請審議。



萊茵體育漲停，報3.91元人民幣(下同)。公司控股股東萊茵達控股簽署《股份轉讓協議》，擬將29.90%上市公司股份轉讓予成都體投集團，實控人將變更為成都市國資委。

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