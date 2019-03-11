【即市分析】港鐵應該仲未升夠

東方產經專欄作者桃桃：港鐵公司(00066)去年全年純利雖按年倒退4.9%至160.08億元，惟撇除年內投資物業價值重估，期內基本業務利潤112.63億元，按年增長7.1%，高於市場預期。股價上周五(8日)上周五在逆市上揚，並以全日近高位的45.75元報收。



業績公布後，多間券商發表報告唱好，主要看好其鐵路及車站商業業務重返增長軌道，且物業發展方面將會進入收成期，加上管理層的不明朗因素亦已消除，故就此上調其投資評級及目標價。其中野村將其目標價由50元上調至53.5元，為大行中最進取，意味現價有約17%的潛在升幅，維持「買入」評級。



該股去年10月底由38元水平展開升浪，至今已累升逾兩成，14日RSI動力有餘未盡，技術走勢向好。事實上，港鐵今轉雖由低位反彈，但仍跑輸其他防守公用股如中電(00002)、中華煤氣(00003)及領展(00823)，現價估值仍處吸引水平，相信在佳績支持下，股價仍有上升空間，下站有勢挑戰46.4元的52周高位阻力，升軌支持在44.5元不宜有失。

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