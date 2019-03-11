內地2月信貸和社融規模大幅回落　人行︰要考慮季節性因素

在1月份創出紀錄新高後，中國2月份信貸和社會融資規模增量雙雙大幅回落，人民銀行解讀2月份金融數據時指，看待社會融資規模，要考慮季節性因素。



人行周日(10日)公布2月社會融資規模新增7,030億元人民幣(下同)，比上年同期少達4,847億元，大幅低於預期增1.3萬億元。其中，2月人民幣貸款新增7,641億元，按年減少2,558億元。廣義貨幣供應量(M2)增速也由8.4%回落至8%。



人行指，把前兩個月結合起來看，社會融資規模增長平穩，預計全年社會融資規模增速與GDP名義增速相匹配。前兩個月社會融資規模中的3項表外融資合計減少217億元，與去年4季度月均減少2,092億元相比，今年表外融資情況明顯好轉。但同時補充，未來需進一步疏通貨幣政策傳導機制。



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