【專家樓評】黃漢成教路點促成過億大刁！

地產代理一般根據物業成交金額按比例收取佣金，物業成交金額愈高，佣金自然愈加豐厚，所以代理們皆冀能促成大手成交，造就可觀收入；惟大手成交難度極高，要促成此等大額交易，代理則要付出非一般的努力。



要促成大手交易，有3個條件不可或缺：第一是知識，代理如欲向客戶推售，要設法發掘該物業的升值潛力及獨特賣點，當中牽涉到極專業知識，例如地積比率計算、建築物用途規定及高度限制等。第二是經驗，每一個物業的價值已經在現價中表現出來，如要向客人推銷，一定要發掘這個物業的潛在價值，才能有賣點推銷給客人。第三是關係，經紀跟業主關係如果好一點，促成交易的機會亦會大增。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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