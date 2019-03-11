【即市分析】以舊換新　能令汽車股走出困境嗎？

東方產經專欄作者帥哥：去年中資汽車股表現跑輸大市，皆因面對外來競爭日益激烈，以及內地經濟增長放緩，作為奢侈品的汽車銷售亦受到影響。近期內地官員放風話正研究汽車「以舊換新」政策，到底能否有助汽車股走出困境？(汽車板塊表現：https://bit.ly/2zj2lAO )



2018年內地汽車銷量錄得28年以來首次下跌。今年1月乘用車銷量按年跌17%；2月份銷量同比再跌18%，反映行業景氣甚差，且並未有改善的迹象。



再看近日汽車股的銷售數據。比亞迪股份(01211)2月份銷量按年僅微升2%；吉利汽車(00175)2月份銷量按年跌24%。即使撇除季節性(春節)因素，表現還是令人失望。以吉汽為例，首兩個月總銷量才24萬輛，僅達全年銷售目標151萬輛的16%。若年內沒有其他刺激銷售的政策出台，全年銷售目標可謂「凍過水」！兩隻車股在公布月度銷售數字後，股價雙雙受壓。



有別於過去的汽車下鄉，以舊換新，如今本土車企面對的，是外資准入放寬的問題，意味競爭將會大力加劇。試想想，若然一家電動轎車，外國熱門品牌的門檻價都只不過係每輛30多萬，那消費者會選外國品牌抑或比亞迪，倒是對消費者忠誠度和國產汽車競爭力的一大考驗。故即使真的有以舊換新汽車政策出台，相信充其量只能紓緩短暫沽壓，別對刺激股價的作用存太大期望。



走勢上，藍籌車股吉汽股價自前年高位反覆回落至今年初低位，累跌近七成之後，便作出反彈，最多由低位反彈六成。近期反彈至15至16元水平動力減弱，上周回試14元水平承接，短線或須下試13元水平承接，暫宜觀望。至於比亞迪，今年以來的股價升幅相對有限，短線250日線52.3元仍為主要阻力位所在，向下主要支持在42至43元水平。



總體而言，針對汽車股，基於行業景氣的考慮，只宜在技術指標極度超賣才小注一試博反彈，切忌高追，策略以炒波幅為主，中長線尚未到合適的入市時候。

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