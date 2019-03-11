二手成交：上車客斥490萬購美景花園兩房戶

利嘉閣地產首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣美景花園最新錄7座高層D室，單位實用面積約329方呎，建築面積約433方呎，為三房改兩房間隔，外望內園景觀。



業主約於一星期前，開價495萬港元放售，單位最後微減5萬元或約1%，以490萬元獲上車客承接，折合實用面積呎價約14,894元，建築面積呎價約11,316元。



據了解，原業主於2014年5月，以約289萬元購入上址，持貨5年，現轉手帳面獲利約201萬元，賺價近7成。



青衣上車盤源消耗極快，現時區內600萬元以下放盤僅餘9間，而美景花園今月暫錄上述首宗成交，屋苑約有5個放盤，最低入場費由約530萬元起。



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