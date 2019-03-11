【即市分析】家電股仲吼唔吼得過？

東方產經專欄作者股博士：港股早前反覆向上，資金一度追炒落後板塊，其中藉着內地發布超高清影音產業發展規劃而炒上的家電股，如TCL電子(01070)、創維數碼(00751)、海信家電(00921)及海爾電器(01169)股價早前反覆向上，近期開始跟隨大市回吐。(家電板塊追蹤：https://bit.ly/2T3acfJ )



傳內地正擬定更多政策推動家電股業加快舊換新速代，但始中美貿易戰下內地經濟轉差，國策推動成效仍有待觀察。



觀早前升得唔錯的TCL電子，股價自年初在3元樓下起步，3月初受國策刺激下最高見4.55元，累升五成。近幾日反覆調整，即市報4.15元，短期4元關乃重要支持，不容有失，未有貨者可以多等一會，確認承接位再作部署。此外，創維股價近幾日同樣回軟，MACD牛叉收窄，即市彈3.3%報2.74元，後市若能守穩10日線約2.6元支持或有望再彈，未有貨者宜先行觀望。

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