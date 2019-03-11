【瑞通推介】績前關注友邦窩輪牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國2月非農業新增職位2萬個遠遜市場預期，美股連續5個交易日下跌。道指上周五(8日)收報25,450點，跌22點或0.09%。



在A股拖累下，恒指上周五大跌551點或1.91%，收報28,228點，險守250天線。周一(11日)早段靠穩，但暫未能企穩28,300點。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2億元，反映投資者繼續趁港股下跌買入好倉博反彈。



友邦保險周五(15日)將公布業績，市場關注其內地業務增長情況，以及美債孳息率回落的影響，料集團去年新業務價值按年升18.7至23%；純利則按年跌17.3至55.5%。該周上周一(4日)升見79.85元的歷史高位後反覆回落，上周五險守75元收市，已由高位回落6%，處10天和20天線以下。股份周一早段升1%，重上76元。上周五有逾270萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾150萬元淨流出。



內地第8批遊戲版號下發，騰訊控股旗下有遊戲獲批，但該遊戲現時受玩家的歡迎程度令市場存疑。股份上周未能升穿370元後迅速回落，上周五收報347元，跌幅2.3%，但10天線和20天線失而復得。周一早段股份靠穩，重返350元關附近。股份將於下周四(21日)公布去年業績。上周五有逾6,300萬元淨流入其好倉，同日淡倉則錄逾1,400萬元淨流出。



內地券商罕有接連唱淡A股，加上內地2月份出口錄3年來最差，拖累滬綜指上周五重挫4.4%，失守3,000點大關。另周末公布的中國2月全國居民消費價格指數(CPI)，連續3個月低於2%，2月生產物價指數(PPI)亦在低位徘徊。南方A50上周五大跌3.8%後，周一早段變動不大，部分回補2月下旬留下的上升裂口，反彈阻力先看14元。上周五有逾130萬元淨流入其好倉，淡倉則有93萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿15.7倍。貼價、中短期沽證(15766)，行使價27,000點，2019年6月到期，實際槓桿12.9倍。



友邦貼價、中短期購證(15814)，行使價78.88元，2019年6月到期，實際槓桿9.7倍。輕微價外、中短期沽證(27224)，行使價69元，2019年8月到期，實際槓桿6.8倍。



騰訊輕微價外、中年期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿6.5倍。貼價、中短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿6.1倍。



南方A50貼價、中短期購證(14460)，行使價14.3元，2019年7月到期，實際槓桿9倍。輕微價外、長期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿4倍。



國壽貼價、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿7.3倍。貼價、短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿8.7倍。



中信證券貼價、長期購證(27135)，行使價18.9元，2019年12月到期，實際槓桿3.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68214)，收回價27,710點，槓桿比率41.6倍。熊證(65471)，收回價29,290點，槓桿比率21.3倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率10.9倍。熊證(61131)，收回價80.3元，槓桿比率14.6倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率14.1倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率10.6倍。



南方A50牛證(68379)，收回價12.74元，槓桿比率10.9倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率5.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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