人民幣Hibor：隔夜息降至0.69厘 CNY企6.72
2019年03月11日 11:44
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息大幅回吐至0.69厘；1及2星期拆息分別為0.78厘及0.93厘，1至6個月拆息由1.41至1.92厘；12個月拆息為2.31厘。
11/3/2019
隔夜 0.69534厘
1星期 0.78429厘
2星期 0.93214厘
1個月 1.41464厘
2個月 1.55214厘
3個月 1.67179厘
6個月 1.92245厘
1個月 2.31214厘
8/3/2019
隔夜 2.22150厘
1星期 2.34438厘
2星期 2.49633厘
1個月 2.63183厘
2個月 2.86600厘
3個月 2.99433厘
6個月 3.12233厘
12個月 3.37417厘
人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)一度由6.7241，跌至6.7356，最新報6.7312；在岸人民幣(CNY)亦由6.7156，回落至6.7280，最新報6.7227。
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