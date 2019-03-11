人民幣Hibor：隔夜息降至0.69厘　CNY企6.72

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息大幅回吐至0.69厘；1及2星期拆息分別為0.78厘及0.93厘，1至6個月拆息由1.41至1.92厘；12個月拆息為2.31厘。



11/3/2019

隔夜 0.69534厘

1星期 0.78429厘

2星期 0.93214厘

1個月 1.41464厘

2個月 1.55214厘

3個月 1.67179厘

6個月 1.92245厘

1個月 2.31214厘



8/3/2019

隔夜 2.22150厘

1星期 2.34438厘

2星期 2.49633厘

1個月 2.63183厘

2個月 2.86600厘

3個月 2.99433厘

6個月 3.12233厘

12個月 3.37417厘



人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)一度由6.7241，跌至6.7356，最新報6.7312；在岸人民幣(CNY)亦由6.7156，回落至6.7280，最新報6.7227。

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