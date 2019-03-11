【高盛推介】好淡部署留意恒指高槓桿牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：受美國就業數字遠遜預期及市場憂慮環球經濟放緩下，美股上周五(8日)繼續下跌。報道引述美國總統特朗普表示，有信心可與中國達成貿易協議，但將會以確保協議對美國有利為前提，否則寧可雙方最終不達成協議。



恒指上周五跌幅擴大，收市跌551點。周一(11日)早段則反彈。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金繼續部署牛證，錄得高達1.17億元資金流入，而熊證則錄得高達1.66億元資金流出。另一方面，認股證於上周四(7日)及周五獲資金轉向部署，共錄得約2,820萬元資金流入。而同期認沽證則共錄得約4,840萬元資金流出。



投資者如計劃部署牛證，較貼價的選擇可留意恒指牛證(61496)，收回價27,968點，行使價27,868點，換股比率10,000，槓桿比率74.6倍，較貼價兼相同收回價牛證中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠，在27,700至27,800點附近的恒指牛證(68000)及牛證(68625)。牛證68000，收回價27,818點，行使價27,718點，換股比率10,000，槓桿比率56.7倍，相同收回價牛證中槓桿最高。牛證68625，收回價27,728點，行使價27,628點，換股比率10,000，槓桿比率48.0倍，相同收回價牛證中槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意市場上最貼價的熊證(57177)，收回價28,634點，行使價28,734點，換股比率10,000，槓桿比率52.5倍，市場上最貼價兼槓桿最高熊證。



以及可留意周一新上市的熊證(57396)及熊證(57576)。熊證57396，收回價28,828點，行使價28,928點，換股比率10,000，槓桿比率40.5倍，新上市較貼價熊證。熊證57576，收回價29,028點，行使價29,128點，換股比率10,000，槓桿比率30.5倍，新上市較貼價熊證。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約2.1%，年期約3個月的購證(27340)，行使價28,938點，2019年5月30日到期，實際槓桿17.6倍，貼價、7隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約5.2%，年期約4個月的沽證(23125)，行使價26,868點，2019年6月27日到期，實際槓桿13.4倍，行使價26,000至28,000點間、中年期的低街貨產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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