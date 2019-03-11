新盤部署：海之戀加價重推4伙　逾百組客搶購

樓市轉旺，貨尾盤加價重推亦吸引大批準買家搶購。長實集團(01113)旗下荃灣海之戀，其中4伙上周落實終止買賣合約，隨即加價11.7至18.9%，並安排周一(11日)重售。現場代理估計，共有約逾100組客蜂擁到場認購，場面熱鬧，全數單位已火速沽清。



該批單位中，加價幅度最多為第7座11樓C室，實用面積391方呎，2017年10月價單售價為822.5萬港元，上周加價至978萬元。而加幅最少為第7座36樓D室，面積513方呎，2017年9月價單售價1,112.3萬元，最新加至1,242.8萬元。



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