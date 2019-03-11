樓價UPDATES：青衣區6球放盤量漸少　買家積極

代理透露，青衣區內600萬港元以下放盤僅餘9間，有買家積極入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●堅尼地城Imperial Kennedy低層A室單位，實用面積558方呎，兩房間隔，以約1,280萬元承接，實用呎價22,939元。



●小西灣藍灣半島1座高層H室，實用面積565方呎，三房間隔，以2.2萬元租出，實用呎租38.9元。



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九龍區



●將軍澳THE PARKSIDE 3座高層B室，實用面積519方呎，兩房間隔，成交價890萬元，實用呎價17,148元。



●長沙灣宇晴軒3座高層G室，實用面積452方呎，兩房間隔，以793萬元獲買家承接，實用呎價17,544元。



●西南九龍GRAND AUSTIN 5A座低層B室，實用面積580方呎，兩房間隔，以3萬元租出，實用呎租51.7元。



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新界區



●青衣美景花園7座高層D室，實用面積329方呎，兩房間隔，原開價495萬元，最後微減5萬元或約1%，以490萬元沽出，實用呎價14,894元。



●沙田晴碧花園1座高層G室，實用面積675方呎，三房間隔，議價後，以自由市場價958萬元易手，實用呎價14,193元。



●天水圍天盛苑盛志閣(F座)低層8室，實用面積650方呎，三房套間隔，原開價510萬元，放售僅1星期，吸引外區客零議價下承接，實用呎價7,846元。

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