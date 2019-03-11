【午市重點睇】美匯在97.4水平　布油升上66美元

●亞洲時段，美匯指數在97.4水平上落，圓匯企111.1；歐元兌美元報1.123，英鎊報1.297。港匯再度觸及7.85，最新報7.8498。離岸人民幣(CNH)企6.73水平。金價報1,297美元，布油升上66.1美元，紐油企56.4美元。道指期貨續偏軟。



●恒生指數半日升193點或0.69%，報28,422點，騰訊漲逾2%。https://bit.ly/2HbYUiM

-香港國際建投曾漲14%。海航以約70億元向黑石集團控制的基金悉售旗下香港國際建投控股權。

-異動股：首創置業擬10供5，股價最多挫16%。

-新股開元酒店「潛水」後回穩。

-新股首灃穩定價格期已結束。



●【即市分析】

-舊換新，能令汽車股走出困境嗎？https://bit.ly/2VPiRPE

-港鐵應該仲未升夠。https://bit.ly/2TD4Irw

-跌市最講「執行力」。https://bit.ly/2Ts6cpe

-【空軍透視】A股ETF沽空數據露玄機。https://bit.ly/2J2cLKh



●A股快報：3大指數半日升1.2%至2.9%。https://bit.ly/2TBhGWJ

-A股再爆升？交銀洪灝：還看融資活動。https://bit.ly/2tYLMF3



●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2HqwHE3



●港交所將推MSCI中國A股指數期貨。



●民航局要求國內航空公司暫停波音737 MAX 8飛行。



●人民幣去向︰易綱「微妙回應」，人仔升勢有限？https://bit.ly/2F1TTa0

-人民幣中間價上調33點，CNH企6.73。人民幣Shibor隔夜息升至2.09厘。



●人行不進行逆回購操作。



●港元拆息︰1個月期升至1.41厘。



●內地2月信貸和社融規模大幅回落，人行︰要考慮季節性因素。



●聯儲局鮑威爾︰正觀察全球經濟放緩對美國經濟影響。https://bit.ly/2u36Nyc



●日本金融廳將發布CLO投資新規，或震散美國貸款市場。https://bit.ly/2Uu7DQh



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其他精彩新聞：【股民熱話】港股係大漲小回抑或玩完？

https://bit.ly/2HnnAnA



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