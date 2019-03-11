新城發展：今年銷售目標升逾兩成

內房商新城發展(01030)今年度銷售目標為2,700億元人民幣(下同)，較去年度升逾22%。董事長王振華透露，目前可供銷售貨值達5,000億元，以銷貨率約55%計算，有信心達成今年目標。



截至去年底止，集團土地儲備達1.09億平方米，每平方米平均成本約2,518元，當中大灣區土儲佔比約5.2%。



王表示，大灣區已為國家發展戰略，集團於2017年進軍當地，今年會再加大投資力度。而與長三角不同，於大灣區城改及舊改項目較多，因此會考慮與當地專注舊改的企業合作。



商業項目方面，集團於去年底擁有42座「吾悅廣場」，今年度計劃開業22座，預料至2020年數量將增至逾100座。以開業超過兩年的吾悅廣場計，每年平均淨回報率約8.5%。



首席執行官呂小平預期，今年租金及管理費收入目標40億元，按年增長近倍。未來隨着更多商場開業，回報率將可穩步上升，相信至2021年完全反映租金回報。



談及當局近日再提及房產稅立法，王振華預期實施房產稅要「先行立法、穩步推進、充分放權」，料通過中央立法至分權予地方政府需時較久，相信未來5年內未必能落地。



他又指，貨幣寬鬆令現時樓市情況較去年好得多，目前集團銀行授信額度尚有836億元，融資空間充足，合適時間會再發美元債。



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