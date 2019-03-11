【高盛推介】騰訊發力　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(8日)跌約2.3%，周一(11日)早段則發力反彈重上350港元之上。國家廣電總局公布今年第8批遊戲審批信息，該公司旗下《尋仙2》獲批。



觀察個股牛熊證資金流向，可見上周四(7日)及周五資金在該股下跌時轉向部署牛證，當中上周五錄得約280萬元資金流入。認股證方面，亦見同期認購證獲資金轉向部署，共錄得約8,000萬元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而認沽證則共錄得約3,280萬元資金流出。



投資者如看好，牛證方面可留意現時最貼價的騰訊牛證(57569)，收回價346.78元，行使價344.78元，換股比率100，槓桿比率27.3倍，市場上最貼價兼槓桿最高，收回價與現價有約9元差距。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約7%，年期約4個月的購證(26541)，行使價380.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿9.8倍，中年期、高槓桿兼低街貨。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約8%，年期約3個月的沽證(24858)，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿9.2倍，行使價320至350元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



以及可留意價外幅度約10%，年期約4個月的沽證(22159)，行使價319.8元，2019年6月24日到期，實際槓桿9.6倍，中年期、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



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