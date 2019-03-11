【即市分析】港交所可留意好倉部署

東方產經專欄作者HS哥：近期港股氣氛飄忽不定，惟港股成交維持在千億元樓上，都唔算太差，而作為港股晴雨表的香港交易所(00388)股價今日(周一)即市受20日線支持而反彈1.6%，暫報271元，唔知仲有冇得彈呢？



消息方面，香港交易所公布為回應國際投資者需求及開發A股風險管理工具，旗下全資附屬公司期交所與MSCI簽訂協議。據協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI中國A股指數，擬待獲得監管機構批准後，因應市況推出MSCI中國A股指數期貨合約。從牌面睇，此舉應有利外資從另一方面進入A股市場，以及對沖A股市場波動風險，對港交所而言，又多咗生意做，消息正面。



港交法興購(27835)，2019年12月到期，行使價300.99元，實際槓桿約6倍，溢價約17%。



港交所將推MSCI中國A股指數期貨

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