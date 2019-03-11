二手成交：宇晴軒高層兩房戶連錄成交

中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍之一的宇晴軒，過去2天錄得4宗交投，其中一宗為3座高層G室，實用面積452方呎，建築面積632方呎，採兩房間隔，望開揚市景，獲買家以793萬港元承接，折合實用呎價17,544元。據悉，原業主於2006年1月以約290萬元入市單位，持貨13年，現沽貨賬面獲利503萬元離場，單位期內升值逾1.7倍。



另一宗為3座高層A室，單位實用面積441方呎，建築面積624方呎，屬兩房內園戶，成交價788萬元，折合實用呎價17,868元。原業主則於2011年4月以419萬元買入物業，現轉手帳面獲利369萬元，單位8年間升值88%。



上述屋苑本月至今暫錄6宗成交，平均實用呎價17,912元。

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