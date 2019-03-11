首創置業：有信心完成供股　今年銷售目標800億人民幣

內地房地產綜合營運商首創置業(02868)昨日(10日)公布10供5的供股計劃。公司財務管理中心總經理廖洋表示，供股並非為短期集資，而是改善股本及資本結構，增強公司資金實力，並降低負債比率。



總裁鍾北辰稱，隨着業務發展，資本受限於股本，亦限制公司在發展項目上的選擇。由於公司現時核心股本較少，負債比率相對高，故未能參與部份高收益項目。



他稱，計劃供股所得資金規模將受供股價格及參與度所限，現時仍有待國資委、股東會及監管機構等批准，但對完成供股有信心，預期今年第3、4季可以完成。



去年到純利按年倒退約9%，廖洋解釋，主要受財務成本上升所致。



集團去年度簽約額約706.3億元人民幣(下同)，換言之，未達去年全年目標。鍾北辰解釋，是受去年下半年內地房地產市場增長放緩所拖累，而今、明、後3年的銷售目標分別為800億元、1,000億及1,400億元，有信心完成今年合同銷售目標；而今年首兩個月累計簽約金額約90.9億元，按年增54%。



對於內地政府重提房產稅，他表示，隨着行業發展愈趨成熟，是正常的事，但難以預測相關政策推出的時間及具體細節，但公司將以正確態度面對。

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