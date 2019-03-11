【即市分析】騰訊概念股光環重現？

東方產經專欄作者股博士：大市氣氛似見好轉，不少具騰訊控股(00700)概念的半新股鑊氣再現。其中，微盟集團(02013)即市創出4.11元的上市新高，現仍飆14.2%報4.09元；同程藝龍(00780)現升6%報15.9元，即將公布業績的美團點評(03690)亦有4%升幅，現報59.15元。



近年騰訊有份投資的股份及「親生仔」相繼來港上市，惟去年大市由「牛」轉「熊」，股王「點石成金」的光環亦褪色，例如閱文集團(00772)、易鑫(02858)、眾安在綫(06060)及美團股價至今幾乎全線「潛水」。



不過，近期市況好轉，而部分較「新」的騰訊概念股亦得以重返高位，當中又以同程藝龍表現最標青。該股去年11月以9.8元掛牌上市，12月低見8.8元的後見底反覆回升，日前創出16.38元的新高，較招股價高67%！現時仍在高位徘徊，隨着股份將獲納入港股通名單，股價整固後料有力再上一層樓，支持位在14元水平。



至於微盟為微信上最大的中小企業第三方服務供應商，目前騰訊是微盟的股東之一。據招股書指，公司淨利潤自上年以來扭虧為盈，複合年增長率高達116%。該股1月初以2.8元上市，其後未曾失守招股價，近日更開始發力向上，股價即市升穿4元關，即市高位已最多較招股價47%，走勢強勢畢呈，下一較在阻力在4.5元，3.8元支持不宜有失。



事實上，兩隻股份上市之際，正值大市疲弱之時，招股定價未敢太進取，令上市後有較大上升水位，加上對上無蟹貨，料短線仍有炒作空間，不妨小注短炒一轉，跌穿支持位嚴守止蝕。

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