空置稅殺到︰大鴻輝料發展商或拖住唔起樓

對於消息指政府計劃向獲發入伙紙超過1年，而仍未售出的一手單位徵收空置稅，若單位買賣雙方是關聯公司，就不會獲得豁免。



大鴻輝興業主席梁紹鴻認為，若新條例能全面堵塞漏洞，估計屆時將會令發展商採用貨如輪轉的策略，務求盡快賣樓，以避免每年繳付空置稅。



但他認為，該條例或會令發展商傾向「拖住唔起樓」，即囤積土地儲備，以減少現樓貨尾，「佢哋唔會積住啲貨」。



他表示，若一手空置稅落實，估計未來住宅市場只會由大型發展商所主導，因該類發展商享有品牌效應、流水作業式的生產線，令賣樓速度較快；而小型發展商明顯沒有此類優勢，同樣需要面對空置稅，令生存空間更困難。

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