外匯攻略︰匯市專家聚焦美國工資增長

上周五(8日)美國2月新增非農就業人數僅為2萬人，創1年多以來最低水平，但平均時薪按年升3.4%，為當前擴張周期的最高水平，失業率降至3.8%。



數據出爐後，美匯指數一度跌至97.2水平。然而，市場另有一番解讀。



Brown Brothers Harriman駐紐約外匯策略全球負責人Win Thin表示，雖然美國就業報告喜憂參半，新增就業降至1年多以來最弱，但在工資增長和失業率下降的情況下，對美元而言仍然是積極的，「潛在的細節大致上利好美元」。



投資公司Columbia Threadneedle高級利率策略師Ed Al-Hussainy亦認同，「整體就業數字很糟糕，但細節不錯」；重申目前就業數據的疲弱並沒有改變他的核心觀點，即繼續睇好長久期品種，特別是TIPS。



荷蘭合作銀行外匯策略負責人Jane Foley直指，美國薪資增長的「通脹影響」應會支撐美元。

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