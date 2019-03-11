樓價UPDATES：買家追價10萬入市北角盤

樓市轉旺，有買家不惜追價入市。北角曉峰一個兩房戶，業主原叫價1,100萬元，後來見市況暢旺，即反價10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角曉峰高層B室，實用面積549方呎，兩房套房間隔，以1,110萬元成交，實用呎價20,219元。



●灣仔囍匯5座高層F室，實用面積588方呎，兩房間隔，以1,598萬元易手，實用呎價27,177元。



●鰂魚涌康怡花園H座極低層8室，實用面積685方呎，三房套間隔，，原叫價1,150萬元，最終減至1,088萬元售出，實用呎價15,883元。



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九龍區



●九龍亞皆老街寶雲閣5座低層B室，實用面積815方呎，三房套房間隔，以1,228萬元連車位售出，實用呎價15,067元。



●將軍澳清水灣半島6座高層E室，實用面積524方呎，兩房間隔，以約740萬元成交，實用呎價14,122元。



●將軍澳居屋寶盈花園8座中層A室，實用面積591方呎，三房間隔，買家睇樓兩次，即以610萬元於未補價第二市場買入單位，實用呎價10,321元。



●長沙灣宇晴軒3座高層G室，實用面積452方呎，兩房間隔，以793萬元售出，實用呎價17,544元。



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新界區



●馬鞍山嵐岸6座低層G室，實用面積753方呎，三房連套房間隔，開價約1,090萬元，議價後以1,050萬元易手，實用呎價13,944元。



●馬鞍山新港城A座高層04室，實用面積568方呎，三房間隔，以820萬元沽出，實用呎價14,437元。



●馬鞍山居屋錦豐苑D座低層11室，實用面積約601方呎，三房間隔，外望可享園景，以650萬元於第二市場獲承接，實用呎價約10,815元。



●大圍名城3期盛世3座中層NC室，實用面積958方呎，四房連套房間隔，以33,500元租出，實用呎租35元。



●粉嶺花都廣場1座高層E室，實用面積370方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用呎價14,054元。



●天水圍居屋天愛苑中層19室，實用面積424方呎，第二市場成交價288.8萬元，實用呎價6,811元。



●屯門居屋美樂花園1座高層H室，實用面積589方呎，兩房間隔，放盤半個月，減價25萬元，已補價自由市場售595萬元，實用呎價10,102元。



●屯門卓爾居1座中層H室，實用面積512方呎，兩房間隔，放盤10天即獲洽購，終以630萬元成交，實用呎價12,305元。



●元朗翠韻華庭1座極高層H室，實用面積593方呎，三房套房間隔，以658萬元成交，實用呎價11,096元。



●元朗錦綉花園C段第三街單號屋，實用面積約1,035方呎，三房間隔，以1,275萬元易手，實用呎價約12,319元。



●馬灣珀麗灣10座中層C室，實用面積615方呎，三房間隔，以796萬元沽出，實用呎價12,943元。



●東涌映灣園8座高層F室，實用面積550方呎，兩房間隔，成交價683萬元，實用呎價12,418元。



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