中環中心22樓拆售單位減價15%　呎價3.5萬起

去年由資深投資者蔡志忠拆售的中環中心22樓，最新減價加推4個單位。據新價單資料，該批單位包括5室、8室、9室及10室，面積約1,810至2,852方呎，享有東南山景及城市景，售價介乎6,335萬至9,967.74萬元，呎價約34,950至35,360元。



翻查資料，蔡氏去年分拆上述樓層為12個單位，當時首批6批個單位已沽出，平均成交呎價約41,500元。以此計算，上述新推出單位較上一批單位減價約15%。



另外，蔡氏最新把22樓1室及11室推出放租，面積分別為2,781及3,184方呎，意向呎租分別約85及80元。

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