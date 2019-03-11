2月份三辣稅成交僅1234宗　逾4年半最少

樓市上月受節日氣氛影響，交投大幅減慢，令到三辣稅價量急減。據稅務局資料顯示，2月份有關成交僅約1,234宗，較1月急跌41.5%，創該稅項於2014年7月正式通過後，超過4年半最少。至於涉及稅收僅約9.5億港元，亦勁挫54.5%，亦是自2016年1月後，再次跌穿10億元水平。



期內要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅、以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅額，按月跌54.3%至約7.2億元。涉及物業成交共1,098宗，也下挫約41.9%。



此外，牽涉買家印花稅買賣及金額相比1月亦大跌48.4%及58.3%，只錄得94宗及約2.1億元。須付額外印花稅的交易則按月增加4宗，2月錄42宗，稅額增加約27.7%至約2,522.2萬元。

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