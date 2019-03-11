新盤部署：華懋今年已售177伙　套現逾17億元

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，樓市現時處於「大陽春」，交投暢旺，年初至今公司已售出約177個單位，金額逾17億元。



其中元朗朗城滙售出100多伙，套現約10億元，開盤至今累售381伙，套現近30億元。下周將再加推，具加價空間，料本月可再沽逾百伙。



他又稱，年內屯門琨崙亦沽10伙。集團現時於西貢區仍有13座獨立屋未售。薄扶林碧荔道全新項目有機會3月開售。



另外，美聯布少明稱，配合市況升溫，公司上半年希望擴充10間分行，期內目標增加約600人，而今年首2個月已增聘逾120人，現有前線人手近4,000人。

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