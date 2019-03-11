【即市分析】藍籌新貴創科回吐　可趁機吸納？

東方產經專欄作者帥哥：恒指季檢結果今日(11日)正式生效，創科實業(00669)正式加入恒指成分股行列，惟股價卻連續第3日向下，現跌1.7%報50.6元，現時成交已超過11億元。到底呢隻藍籌新貴，會「染藍」後股價便結束升勢，抑或短期調整後，股價可以更上一層樓？



申洲國際(02313)及中國生物製藥(01177)去年9月11日正式列入恒指成份股，當時遇上大跌市，惟兩者命運不盡相同。前者「染藍」一個月後亦一度挫至76.85元，惟其後股價重拾升勢，日前更創出105.6元的52周新高，現亦企穩於「紅底價」樓上。



至於中生製藥去年遭遇行業政策冷風，股價反覆下跌，並於今年1月初跌至4.53元低位，即使其後跟隨大市反彈，惟仍未擺脫弱勢，現價較「染藍」前的8.97元仍低27%。



再看吉利汽車(00175)於2017年3月正式進身藍籌股，股價由當時的10元邊，反覆升至11月的29.8元歷史高位才回落，今年初低見10.08元，重返「染藍」前水平。至於萬洲國際(00288)、碧桂園(02007)及舜宇光學(02382)等亦幾乎同一命運，進身藍籌後股價先後見頂回落，至今仍未重返高位。石藥集團(01093)去年6月「染藍」後更反覆尋底。除咗市況轉差之外，行業因素改變亦有莫大關係。



雖則說，投資沒有一般通書可睇到老。惟股份染藍前若過度炒上，正式成新貴後股價回吐亦屬正常。投資者宜將焦點重新放在公司基本因素、行業景氣，以作出理性判斷。就如創科，主要經營北美洲及歐洲市場，在美國經濟面對下行風險增加，以及中美貿易談判結果未明下，短期股價見高位54.05元後觸發回吐，短線可先觀察49至50元水平承接，守穩其上可續持有，否則須提防調整未完，宜先迴避，候回試46至47元水平支持再作評估。

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