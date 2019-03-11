【專家樓評】汪敦敬：點解樓市報復式反彈？

樓市又出現報復式反彈，在2009年之後已第4次出現類似的樓市調節。09年之後，牛熊理論已不適用去評估香港樓市，在此期間筆者亦開始發表「龍市理論」，每一次都可以在事前掌握到樓市調整與反彈的時間表，既然有成績，應該讓各位進一步認識「龍市理論」。



「龍市」是一個服務中國資金為主與宏觀調控市場的走勢理論。以香港樓市為例，已經由當年的高借貸進入低借貸的時代；由97年的資金不足，到現在資金氾濫的年代；由高供應變為供應不足。加上息口很低的關係，每次調節都會將原本低泡沫的市場進一步強化！



更加重要是，每次樓價下跌的時候，市場都會聚積更多的購買力，這便是筆者認為的「假跌」，與過去97年時樓價調整不斷蒸發購買力是相反。



在有關基礎之下，樓價是不斷以「龍市一期」即釋放購買力，與「龍市二期」即樓價調節，兩期交替出現，形成一浪比一浪高的樓價趨勢。



最近出現的「假跌」是去年8月開始，一如既往，去除了很低泡沫的同時，結果是聚積了更強的購買力。香港的M3連創2個月新高，定期存款更大幅增長，原本市場購買力是愈積愈多，只是市場氣氛欠佳轉了定期，有關購買力會在市場氣氛好轉時逐步釋放出來，希望各位掌握現時仍比上次樓價高峰有折讓的入市良機！



祥益地產總裁汪敦敬



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