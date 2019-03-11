歐股早段續揚　德商銀漲近4%

歐洲股市早段續升，英國富時100指數升0.73%，報7,156點；德國DAX指數升0.3%，報11,491點；法國CAC指數升0.14%，報5,238點。



丹麥首飾公司Pandora遭當地投資銀行Carnegie下調評級至「沽售」，其股價挫6.24%。



金融科技公司Wirecard早前遭指控涉嫌財務欺詐。外媒引述消息士指，該公司即將發布報告回應指控，其股價升7.61%。



德意志銀行商層同意與德國商業銀行就潛在合併談判，前者及後者股價分別升2.9%及3.84%。



距離英國「脫歐大限」3月29日僅餘兩周，英國國會將於周二(12日)就首相文翠珊提出的脫歐協議修改方案，再度舉行表決。





【16:08】歐洲向好 波音盤前挫10%

歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.67%，報7,152點；德國DAX指數升0.39%，報11,502點；法國CAC指數升0.48%，報5,256點。



埃塞俄比亞航空周日一架波音737 MAX型飛機墜毀，波音公司股價於美股盤前挫10%。

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