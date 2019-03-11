【市後重點睇】美匯回落　道期偏軟

美匯指數反覆回落，最新回至97.3水平，圓匯企111.2；歐元兌美元報1.124，英鎊報1.299。港匯報7.8497，離岸人民幣(CNH)守6.73水平。金價報1,297美元，布油企66.1美元，紐油續處56.4美元。道指期貨跌逾百點。美股今日(3月11日)起進入夏令時間，提前1小時於晚上9時30分開市。



●市後關注點

-20:30 美國1月零售銷售

-21:00 英國央行貨幣政策委員哈斯克爾講話



●恒生指數全日升274點或0.97%，報28,503點，騰訊收漲2.25%至354.8元。https://bit.ly/2HbYUiM

-中國鼎益豐被剔除恒生指數系列成分股。

-中駿集團2月合同銷售額按年增10%。

-理文化工去年多賺24%，末期息15仙。

-理文造紙派息減，股價午後跌2%。

-血壓及乙肝仿製藥獲批，中國生物製藥漲4%。



●A股快報：四大股指升2%至4%，互聯網及科網板塊熱炒。https://bit.ly/2TBhGWJ



●亞洲股市：日股收升99點，公用股漲2.5%。https://bit.ly/2HqwHE3



●歐洲股市早段向好，英股升0.67%，德股升0.39%，法股升0.48%。

-埃塞俄比亞航空周日一架波音737 MAX型飛機墜毀，股價於美股盤前挫10%。



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●【股匯攻略】黃金關鍵位睇... https://bit.ly/2Hds5lC



●【即市分析】

-騰訊概念股光環重現？https://bit.ly/2TBDpxL

-港交所可留意好倉部署。https://bit.ly/2EQAszL

-藍籌新貴創科回吐，可趁機吸納？https://bit.ly/2F3glzR



●新城發展：今年銷售目標升逾兩成。



●首創置業：有信心完成供股，今年銷售目標800億人民幣。

-【大行報告】花旗料首創置業短期受兩大因素影響。



●外匯攻略︰匯市專家聚焦美國工資增長。https://bit.ly/2EPxrQs



●搶佔制高點！穆迪據稱尋求控股中誠信。



●中國2月乘用車銷量按年跌17%，新能源車增53%。



●空置稅殺到：

-資深投資者：一手單位徵收空置稅，二手樓價或跌。https://bit.ly/2HdmXxE

-大鴻輝：若徵空置稅，發展商或拖住唔起樓。https://bit.ly/2CfVmYH

-華懋吳崇武希望政府手下留情。https://bit.ly/2Uvfehq

-張翹楚相信豪宅影響大。https://bit.ly/2UwjJZk



●2月份三辣稅成交僅1234宗，逾4年半最少。

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