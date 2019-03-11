O!ePay夥Mastercard推虛擬卡　海外網購免手續費

近年支付商及銀行紛紛推出虛擬支付卡，八達通旗下手機程式O!ePay夥Mastercard推虛擬預付卡，用戶只需透過便利店或「轉數快」等渠道增值O!ePay帳戶，便可用於網上消費，惟暫不支援線下實體店支付款或綁於第三方電子錢包。



該卡不設實體卡及年費，年度消費限額最高可達100萬元，O!ePay程式內會顯示16位卡碼及3位預付卡安全碼(CVC)，每次付款會直接從錢包餘額扣款，同時提供最優惠匯利予用戶到海外網站購物，暫不收手續費。



八達通技術總監甘志深指，該卡獨創「開卡熄卡」功能，假如用戶已停用其支付功能，即使有第三方嘗試使用該卡進行網上消費，其系統會自動拒絕交易。



八達通行政總裁張耀堂稱，虛擬卡尤其適合未成年或無法申請信用卡，但有網購需求的市民使用，如未有足夠經濟能力的學生，父母可更有效管理其子女支出。

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