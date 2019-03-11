二手成交：錦綉花園單號屋劈125萬易手

利嘉閣地產首席聯席董事季思佳表示，市場新近錄得元朗錦綉花園C段第三街單號屋成交，單位實用面積約1,035方呎，建築面積約1,050方呎，物業為三房間隔，外望樓景。業主約於6個月前放售，原叫價1,400萬港元，經議價後減價約125萬元或約8.9%，最後以1,275萬元易手，折合實用面積呎價約12,319元，建築面積呎價則約12,143元。



據悉，原業主於2007年12月，以約473萬元買入上述單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約802萬元，賺價高約1.7倍。



錦綉花園本月份暫錄4宗成交，平均實用面積呎價約12,963元。屋苑現時約有50個放盤，最低入場價為1,035萬元起，而同類型單位則由約1,380萬元起。



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