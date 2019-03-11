蘋果AR眼鏡主打輕巧　第4季亮相！

外媒報道，蘋果公司(Apple)最強分析師、天風證券分析師郭明錤預測，Apple首款AR(增強實境)眼鏡最早將於今年第4季亮相，但要在明年第2季才可實現大規模量產。



郭明錤表示，Apple第1代AR眼鏡將非常依賴iPhone。因為這款AR眼鏡本質上只是個顯示屏，用戶口袋裏的iPhone為其提供實際計算、渲染、互聯網連接和定位服務。據推測，這款產品將像Apple Watch那樣無線工作，但郭沒有明確說明這一點。



依賴iPhone提供支持，Apple能夠開發出獨家特色的AR眼鏡，與試圖把所有東西都塞進一個設備中的產品相比，其產品要輕得多，戴起來也更舒服。



然而，這也帶來許多顯而易見的問題，比如iPhone需要提供大量電力以驅動AR體驗。此外，即使是用iPhone作為大腦，Apple仍然需要在AR眼鏡上添加很多技術，比如顯示器和配套的深度傳感器。





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