【fb直播】中港股市低位回穩？林嘉麒分析

A股急挫後周一(11日)回穩，滬綜指重上3,000點；恒指力守250天線，跟手去番28,500點關，中港股市調整完畢？



港交所(00388)計劃與MSCI推出中國A股指數期貨，高盛形容「為未來盈利揭新章」，港交所股價跑贏大市，前景一片光明？



中資劵商股再度全線炒上，現價追入仲有機？股民點揀先至醒？抑或買番內銀、內險先穩陣？



新經濟股齊齊上，美圖公司(01357)急升近10%，周一(11日)公布業績的美團點(03690)亦漲逾3%，新經濟股氣勢重現可短追？



首日染藍嘅創科(00669)逆市向下，藍籌「魔咒」難扭轉？有貨走為上着？



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