鬥搶！元朗二手樓成交急增10倍　十日77宗

中原王勤學表示，近期樓市交投回勇，樓價由低位反彈，為免遲買會貴，上車客紛紛加快置業步伐。元朗區本月首10日錄得77宗成交，較上月同期7宗飆升10倍，並追貼上月全月91宗的紀錄，市況十分熾熱。



他亦表示，同區尚悅10座高層D室，實用面積357方呎，細兩房間隔，叫價520萬元，最終反價10萬元，以530萬元沽出，呎價14,846元。原業主於2013年8月以360萬元購入，持貨5年多，帳面獲利170萬元，升值42%。



該盤目前仍有600萬元以內的兩房單位可供選擇，是整區兩房入場價最平的大型屋苑，備受上車客的青睞。剛過去周末，屋苑連錄7宗成交，本月累計錄得18宗成交，較上月全月8宗升近1.3倍，市況暢旺。



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